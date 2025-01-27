Baza обнародовала доказательства смерти блогерши Лены Миро

Известная блогерша Елена Миро ушла из жизни в апреле 2024 года. Подтверждение ее смерти опубликовали в телеграм-канале Baza.

Слухи о кончине Елены Мироненко начали распространять еще весной 2024 года. Ее друзья сообщали о том, что она внезапно перестала выходить на связь. Сразу предположили, что у Миро просто плохое настроение, но реальность оказалась более печальной — Елена скончалась.

Согласно одной из версий, блогерша попала в автомобильную аварию и впала в кому. Однако не все согласны с фактом ее смерти. Некоторые знакомые предполагали, что женщина могла просто разыграть всех и инсценировать свою смерть, особенно с учетом того, что она удалила множество чатов со знакомыми.

Как сообщает Baza, 24 января в России было закрыто ИП Елены Мироненко с формулировкой «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Лена Миро стала популярной в эпоху ЖЖ (LiveJournal), где писала остроумные и саркастичные материалы о знаменитостях, часто вызывая скандалы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной частной клинике во время операции умерла пациентка.