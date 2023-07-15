В европейской части России ожидается прекращение дождей и повышение температуры до +29°С на следующей неделе

На следующей неделе в европейской части страны прекратятся дожди и воздух прогреется до +29 °С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем аккаунте в одной из соцсетей.

По его словам, на этой неделе на указанной территории страны была осенняя погода.

Синоптик пояснил, что завтра уже ожидается повышение температуры воздуха до +24 °С, а дожди будут небольшими и местами.