В европейской части России ожидается прекращение дождей и повышение температуры до +29°С на следующей неделе
Фото: [©Светлана Колоскова/РИА Новости]
На следующей неделе в европейской части страны прекратятся дожди и воздух прогреется до +29 °С. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем аккаунте в одной из соцсетей.
По его словам, на этой неделе на указанной территории страны была осенняя погода.
Синоптик пояснил, что завтра уже ожидается повышение температуры воздуха до +24 °С, а дожди будут небольшими и местами.