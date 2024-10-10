В филиале Красногорского колледжа прошло мероприятие «Героическая страница»

Оно состоялось в рамках одноименного проекта на территории Шаховского филиала ГБПОУ МО «Красногорский колледж».

В стенах образовательного учреждения лично побывал Сергей Владимирович Чудинов. Он является ветераном военно-космических сил, подполковником и членом Военно-исторического общества России. Его визит стал ярким событием для филиала Красногорского колледжа.

Студенты с большим интересом выслушали рассказы Сергея Владимировича о его подвигах и службе. Также ребята узнали о мужестве и самоотверженности своих предков. Эти увлекательные истории вызвали искреннее восхищение и желание у молодых людей следовать примеру героев прошлого.

В рамках встречи студентам также рассказали, насколько уникально то наследие, которое хранит отечественная армия и по сей день. Мероприятие подчеркнуло важность патриотического долга перед Родиной.

Учебное заведение выражает глубокую признательность Сергею Владимировичу за яркую и содержательную лекцию. Это событие подарило студентам незабываемый опыт и оставило глубокий след в их сердцах.