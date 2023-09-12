В Финляндии не будут конфисковать автомобили с российскими номерами

Въезд российских автомобилей в Финляндию разрешен без угрозы конфискации, сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на МИД страны.

Таким образом, Финляндия не стала выполнять рекомендации ЕС о запрете въезда на автомобилях, зарегистрированных в России.

В МИД Финляндии пообещали заблаговременно сообщить, если будет принято иное решение.

В минувшую пятницу Еврокомиссия опубликовала разъяснение, согласно которому санкции, введенные еще в 2022 году, распространяются на личные автомобили россиян.