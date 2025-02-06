В Финляндии обнаружили русскую собаку-нелегала

Бездомная собака добралась из Ленинградской области в юго-восточную часть Финляндии, а затем обрела новый дом. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Yle.

Хвостатая сбежала из специализированного приюта Светогорска в Ленинградской области, что удалось выяснить благодаря микрочипу. Животное бегало по холодным лесам, скиталось по трассам, а вскоре тайно пересекло границу Финляндии. Беглянку вскоре поймали волонтеры, а затем связались с российским приютом.

Как оказалось, в России у пушистой эмигрантки остались щенки: их перевезут в Финляндию в город Куопио, где в настоящее время живет и сама мать.

Финские спасители утверждают, что собака из России проделала около тысячи километров, прежде чем нашла приют у местной семьи. Новые хозяева с удовольствием приняли нового питомца, который станет четвертым: пара ухаживает за двумя кошками и псом.

Ранее сообщалось, что в ХМАО дети спасли собаку, у которой отмерзли лапы на холоде.