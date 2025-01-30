В ХМАО дети спасли умирающую на морозе собаку

В Нефтеюганске (ХМАО) дети проявили заботу о собаке, которая замерзала на улице и уже потеряла способность стоять самостоятельно из-за отмороженных лап. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Замерзающее крупное животное заметили на территории 14-й школы города. Собака завалилась на бок и корчилась, пытаясь встать на лапы. Однако у нее ничего не получалось. Предполагают, что хвостатая сильно замерзла и конечности ее уже не держали. Помогли неравнодушные дети: они стали растирать подушечки бедолаги, накрывать ее куртками и уговаривали встать сквозь слезы.

Школьники успешно отогрели собаку: вскоре она встала и смогла двигаться. Одна из юных спасительниц решила забрать животное себе.

Отмечается, что в Нефтеюганске уменьшилось количество бездомных животных благодаря активной деятельности волонтеров, зоозащитников и подрядчиков, которые производят отлов.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске ЯНАО активизировались догхантеры.