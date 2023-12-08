В Финляндии появились невиданные здесь ранее огромные тараканы

В Финляндии обнаружили вид крупных тараканов, ранее не встречавшихся в скандинавской стране, пишет YLE.

Первый таракан длиной почти со спичечный коробок был обнаружен в начале декабря в районе Оулу. Тараканы имеют блестящий темно-коричневый цвет.

Предполагается, что насекомые могли попасть в Финляндию с международными грузами.

Руководитель университета Оулу Марко Мутанен предупредил, что, как и другие виды тараканов, этот может служить переносчиком инфекционных заболеваний.