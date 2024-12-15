В Финляндии прошли массовые митинги из-за закрытых границ с Россией
Участники митингов в Финляндии потребовали открытия границ с Россией
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Жители Финляндии в четырех городах выступили в поддержку открытия российско-финляндской границы и КПП. Об этом стало известно после публикации организатора акции, русскоязычного «Александровского общества».
Финны призвали Государственный Совет пересмотреть решение о закрытии восточной границы. Как отметили участники стихийных сходов, прошедших в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти, запрет ограничивает торговлю, усложняет логистику и в целом, негативно отражается на экономике.
«Несмотря на сложности во взаимоотношениях между государствами, по железной дороге и морским путям по-прежнему происходит передвижение товаров. Мы требуем запуска пассажирских перевозок через восточную границу в кратчайшие сроки», — говорится в сообществе организатора.
Отмечается, что акции были проведены по согласованию с муниципальными властями каждого указанного города.
Ранее сообщалось, что Финляндия может заминировать госграницу с Россией.