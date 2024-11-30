Финляндия в настоящее время активно изучает вопрос возможного выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщает со ссылкой на финского президента Александра Стубба информационный портал Yle.

По словам главы соседнего государства, в этом появилась острая необходимость из-за «угрозы» со стороны России. В качестве довода Столб привел в пример действия ВСУ на Украине.

«Украина пытается остановить российскую пехоту… как она лучше всего это делает? Очень вероятно, частично с помощью мин и частично с беспилотниками», — заявил президент.

На этом Стубб не остановился и, слывя заядлым русофобом, ожидаемо назвал Россию «самой большой угрозой безопасности страны», подчеркнув, что Финляндия должна ответить на якобы существующую угрозу любым действенным способом.

Ранее сообщалось, что в Финляндии начали женщин готовить к потенциальной войне с Россией.