В Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Таким образом Хельсинки решили последовать примеру соседних Эстонии, Латвии и Литвы. Эти страны ранее пошли на такой же шаг, заявив, что оказавшиеся на территории Прибалтики авто с российскими номерами будут подлежать немедленной конфискации.

В таможне Финляндии также предупредили россиян, что уже въехавшие в страну автомобили с числом мест менее 10 должны покинуть территорию страны в течение шести месяцев.

«В дальнейшем ввезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к ним, а также по гуманитарным соображениям. Ограничение вступит в силу в ночь с пятницы, 15 сентября, на субботу, 16 сентября, в 00.00 (время совпадает с московским)», - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что контроль ввоза автомобилей с российскими номерными знаками будет осуществляться не только на финско-российской границе, но и на пограничных пунктах Финляндии с Норвегией, поскольку последняя не является страной-членом Евросоюза.