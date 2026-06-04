В Финляндии заявили о готовности сбить дроны при нарушении границы

Власти Финляндии заявили, что заранее располагали информацией о подготовке атаки беспилотников на Санкт-Петербург и были готовы принять меры в случае угрозы своему воздушному пространству, пишет РБК.

ч

Военные следили за развитием ситуации

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что финские военные своевременно получили данные о возможном развитии событий и подготовились к различным сценариям.

По его словам, для оценки обстановки использовались разведывательные возможности и другие средства наблюдения. При этом детали работы соответствующих систем раскрывать не стали.

Был подготовлен план реагирования

Глава оборонного ведомства отметил, что полученная информация позволила силам обороны страны заранее выработать алгоритм действий на случай возникновения угрозы вблизи государственной границы.

По его словам, военные находились в готовности на протяжении всей ночи и контролировали ситуацию.

Финляндия предупредила о возможном уничтожении дронов

Хяккянен подчеркнул, что в случае пересечения беспилотниками финской границы силы ПВО получили бы задачу их уничтожить.

Таким образом, власти страны дали понять, что любые нарушения воздушного пространства Финляндии получили бы немедленную реакцию со стороны национальных сил обороны.

Вопрос безопасности остается приоритетом

Заявление министра прозвучало на фоне повышенного внимания к вопросам воздушной безопасности в регионе. Финские власти продолжают подчеркивать готовность оперативно реагировать на потенциальные угрозы и контролировать ситуацию вблизи своих границ.