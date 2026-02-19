В FloMarket рассказали, какие букеты дарить на 8 Марта в 2026 году

Флористы маркетплейса цветов FloMarket отмечают, что мода на пышные и вычурные композиции уходит в прошлое, уступая место воздушным формам, благородной простоте и цветам, которые подбираются с учетом характера и возраста получательницы.

Тренды этого года строятся вокруг нескольких ключевых идей

Делайте акцент на натуральность, минимум декоративной упаковки, тактильные материалы и красоту самого растения.

Изучите моно-букеты. Такие цветы на 8 Марта выглядят стильно, современно и подчеркивают хороший вкус дарителя.

Не забывайте про индивидуальность. Букет подбирается не «для всех женщин», а для конкретного человека, с учетом ее стиля, любимых оттенков и жизненного ритма.

Какие цветы в моде: от классики до новинок

Тюльпаны по-прежнему лидируют. В 2026 году их выбирают за легкость и «весенность». Особенно популярны сорта с необычной формой лепестков, а также моно-букеты из 15–20 стеблей.

Розы никуда не уходят, но меняют окраску. Насыщенные красные и бордовые оттенки лучше приберечь для романтического ужина, а на 8 Марта выбрать мягкие, «пудровые» тона.

Пионы и пионовидные розы стали символом трепетной заботы. Их пышные, многослойные бутоны говорят о полноте чувств.

Спаржа, мимоза, нарциссы и гиацинты – идеальные акцентные цветы, создающие настроение первых теплых дней.

Эустомы и ранункулюсы – выбор для искушенных. Эти изящные цветы с тонким ароматом выглядят дорого и небанально, подчеркивая хрупкость и утонченность получательницы.





Реклама. ООО «Капитал». ИНН: 5405507359. ОГРН: 1145476156341

Erid: 2SDnjemgCaD