В FloMarket рассказали, какие букеты дарить на 8 Марта в 2026 году
Фото: [flomarket.com]
Флористы маркетплейса цветов FloMarket отмечают, что мода на пышные и вычурные композиции уходит в прошлое, уступая место воздушным формам, благородной простоте и цветам, которые подбираются с учетом характера и возраста получательницы.
Тренды этого года строятся вокруг нескольких ключевых идей
Делайте акцент на натуральность, минимум декоративной упаковки, тактильные материалы и красоту самого растения.
Изучите моно-букеты. Такие цветы на 8 Марта выглядят стильно, современно и подчеркивают хороший вкус дарителя.
Не забывайте про индивидуальность. Букет подбирается не «для всех женщин», а для конкретного человека, с учетом ее стиля, любимых оттенков и жизненного ритма.
Какие цветы в моде: от классики до новинок
Тюльпаны по-прежнему лидируют. В 2026 году их выбирают за легкость и «весенность». Особенно популярны сорта с необычной формой лепестков, а также моно-букеты из 15–20 стеблей.
Розы никуда не уходят, но меняют окраску. Насыщенные красные и бордовые оттенки лучше приберечь для романтического ужина, а на 8 Марта выбрать мягкие, «пудровые» тона.
Пионы и пионовидные розы стали символом трепетной заботы. Их пышные, многослойные бутоны говорят о полноте чувств.
Спаржа, мимоза, нарциссы и гиацинты – идеальные акцентные цветы, создающие настроение первых теплых дней.
Эустомы и ранункулюсы – выбор для искушенных. Эти изящные цветы с тонким ароматом выглядят дорого и небанально, подчеркивая хрупкость и утонченность получательницы.
