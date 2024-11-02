В ФОКе «Коробово» г.о. Шатура открывают секции и закупают оборудование

ФОК «Коробово» пользуется спросом среди сельчан, что указывает на важность развития спорта в отдаленных населенных пунктах. ФОК в Дмитровском Погосте открылся не так давно, но он постоянно развивается. Так, начинают работу новые секции. Для нужд спортсменов закупают необходимое для тренировок оборудование.

Ежедневно ФОК посещает более 70 человек. Дмитровский Погост превратился в центр притяжения и для активных жителей соседних деревень, которые также приходят в ФОК. Главное достоинство «Коробова» — большое и разнообразное количество тренажеров. Они установлены не только в большом и тренажерном залах, но даже на балконе. Часть из них появилась благодаря помощи местного жителя Виктора Филимонова, который предоставил тренажеры для пользования сельчан на безвозмездной основе.

ФОК не прекращает расширение. Так, в 2022 году начал функционировать боксерский ринг. В 2023 году открылась секция лыжных гонок. С приобретением лыжного инвентаря и ботинок помог депутат Мособлдумы Владимир Бутенко.