В фонд «Защитники Отечества» за психологической помощью уже обратились 26 тыс. человек

По словам главы фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, в организацию за психологической помощью уже обратились 26 тыс. человек. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что в будущем в фонде может быть увеличен штат психологов.

По мнению руководителя организации, к специалистам обращаются не только родные и близкие бойцов, но и сами участники спецоперации. Так, из всех обратившихся на данный момент 80% составляют бойцы, которым необходима социализация.

Она добавила, что при этом оставшимся 20% нужна помощь профессиональных медицинских психологов, прежде всего вернувшимся из плена.

Глава фонда отметила, что в каждом филиале фонда работает по два медицинских психолога от Минобороны России. Расширение штата необходимо из-за того, что иногда подобная помощь превращается в кропотливую работу.