В Фонде социальной поддержки населения в Реутове собрали более тонны помощи в Курск, Белгород и в зону СВО

1,3 тонны гуманитарного груза отправили из Реутова бойцам СВО и жителям пострадавших приграничных территорий Курской и Белгородской областей. Как рассказала руководитель реутовского Фонда социальной поддержки населения (ФСПН)Анна Бабалова, машина с грузом сперва отправится в Курск, затем в Белгород, а далее — «за ленточку».

«Собирали помощь в наших образовательных учреждениях, а также в «НПО Машиностроения» совместно с Союзом машиностроителей, которые объявили акцию «Всегда рядом». В Курск отправляем телевизоры, утюги, 400 кг макарон, 5 больших коробок чая. Мы собирали то, что просят. В Белгород мы везем груз нашим реутовским ребятам, которые там находятся», — пояснила она.

Анна Васильевна добавила, что бойцам всегда необходимы продукты питания, белье и носки. Также нужны РЭП, подавители дронов, бронежилеты, стройматериалы. Так, перед отправкой в ФСПН обратился реутовчанин, который служит на Херсонском направлении.

Как отметил мобилизованный с позывным Балашиха, находящийся в отпуске в Реутове, помощь на фронте очень нужна.