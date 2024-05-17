В формате православной гостиной впервые в Подмосковье провели встречу с семьями участников СВО

РПЦ и «Женское движение Единой России» инициировали проведение встречи с семьями участников специальной военной операции в формате православной гостиной.

Подобных мероприятий в Подмосковье не проводили еще ни разу. Встреча состоялась 14 мая в Богоявленском соборе Ногинска.

В Православной гостиной собрались семьи военных СВО. В праздничном мероприятии приняла участие муниципальный координатор проекта «Женское движение Единой России» в городском округе Кашира Ангелина Фетисова.

«Совместно с „Женским движением Единой России“ в организации мероприятия приняли участие епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, Межъепархиальный ответственный Московской митрополии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Андрей Коробков, благочинный церквей Богородского округа Балашихинской епархии протоиерей Марк Ермолаев, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Московской области, а также Комитет семей воинов Отечества. Молебен совершил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай», — информирует Администрация городского округа Кашира.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова отметила, что встречи с семьями военных СВО проходят на регулярной основе. В округе понимают, что окружить вниманием и заботой матерей, сестер и жен участников специальной операции — одна из актуальных и приоритетных задач.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова подтвердила важность проведения подобных мероприятий. Участникам спецоперации важно знать, что пока они выполняют боевые задачи в зоне СВО, их семьи чувствуют себя спокойно. Важно следить и за душевным состоянием родственников, чьи близкие защищают родное Отечество.

Атмосфера во время встречи была теплая. За трапезой жены, мамы и сестры бойцов СВО поделились своими переживаниями и проблемами, рассказали истории своих семей.

Благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев рассказал, что в зону СВО регулярно выезжает сформированный отряд священнослужителей. Они поддерживают участников спецоперации, давая напутственные советы.