В формате «Выездной администрации» глава Чехова провел встречу с председателями многоквартирных домов

В первую очередь Глава округа обсудил с жителями наиболее важные вопросы: содержание домов и внутридворовых территорий, контейнерных площадок, взаимодействие с фондом капитального ремонта. Представители оставили много нареканий на состояние подвалов. В последнее время Администрация г.о. Чехов часто фиксирует подобные обращения.

«Для ликвидации проблемы и приведения в нормативное содержание подвалов, мы дополнительно вызвали каналопромывочную машину. В планах закупка собственной техники большей мощности», — отметил глава г.о. Чехов Михаил Собакин.

Одна из причин, которая приводит к подобным проблемам, — безответственное использование канализации в квартирах. Сотрудники Водоканала не только проводили профилактические беседы, но и наглядно показывали причины засоров. Специалисты демонстрировали предметы, которые изымали из канализации. Достаточно часто во внешний коллектор поступают салфетки из нетканого материала и кошачий наполнитель, который запрещено утилизировать подобным способом. Предметы приводят не только к засорам, но и поломке дорогостоящего оборудования.

Присутствовавшие председатели отчасти признали эту проблему. Они уверены, что чаще всего рекомендации не выполняют жильцы, которые арендуют квартиры. Преимущественно это люди, приезжающие в муниципалитет на заработки.

«Звучал вопрос о том, где председатели МКД могут ознакомиться с паспортами готовности к ОЗП. Сообщил, что это можно сделать либо на сайте ГИС ЖКХ, либо в Управлении ЖКХ Администрации г.о. Чехов», — сообщил глава муниципалитета Собакин.

На встрече также обсудили тему выбора председателей МКД. В муниципалитете расположено 769 многоквартирных домов. Только 140 имеют председателей. Жители отметили, что голосование при помощи электронного формата удобно не для всех жильцов. Более эффективной окажется очное собрание.

«Со свей стороны мы поддержали эту инициативу. В ближайшее время муниципальная УК представит дорожную карту по организации собраний по выбору председателей МКД. Согласно установленного регламента на собрании должно присутствовать 2/3 от общего количества собственников», — заявил глава Михаил Собакин.

На встрече обсудили важные вопросы. Живое общение с людьми позволяет оперативно решать различные проблемы. Глава г.о. Чехов Михаил Собакин отметил, что мероприятия с участием председателей МКД в подобном формате будут проходить на регулярной основе.