В ФПА РФ рассказали о схеме кражи денег у адвокатов

Сообщается, что несколько попыток обмануть российских адвокатов уже были предприняты в нескольких регионах страны. В пресс-службе рассказали, что мошенники создают чат в Telegram и используют для него фото президента адвокатской палаты. От имени президента, адвокаты получают предупреждения, что вскоре им позвонит некий начальник безопасности палаты, с которым нужно поговорить.

После этого поступает звонок от мошенника, представляющегося этим начальником. Уточняется, что злоумышленник изначально ведет жесткий диалог и требует конфиденциальности. В ходе разговора, он расспрашивает адвоката о лояльности к российскому президенту и отношении к СВО на Украине. После этого он вынуждает адвоката перевести деньги на поддержку отечественных военных, предупредили в ФПА.

Орган просит адвокатов проявлять осторожность и сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях.