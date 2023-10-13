В французском Аррасе мужчина с ножом атаковал школу, убив преподавателя

Утром в пятницу в городе Аррас на севере Франции была проведена полицейская операция по задержанию мужчины, напавшего на лицей Гамбетта, сообщает BFMTV.

По данным канала, 20-летний парень ворвался с ножом в школу, убил преподавателя и ранил еще несколько человек. Сообщается, что он выкрикивал при этом «Аллах Акбар».

Нападавший был бывшим учеником школы. Кроме преступника, полиция задержала также его брата.

Власти департамента Па-де-Кале призвали местных жителей избегать район, где произошло нападение.