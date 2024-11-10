В ФРГ беглая украинка устроила истерику от штрафа в 250 евро за разбросанную у двери обувь

Одна из выехавших в Европу жительниц Украины пожаловалась в сети на драконовские, по ее мнению, штрафы в Германии. Где, как она раньше думала, заживет припеваючи и будет вспоминать жизнь на родине как дурной сон.

Как выяснилось, не тут-то было. И всего лишь беспечно оставленная за дверью жилища в приквартирном холле пара туфель и ботиков стала поводом для штрафа в 250 евро.

Возмущению женщины не было предела, и она решила записать видеообращение, в котором выдала базу, что Германия — преотвратная страна, где совершенно не уважают украинских беженцев. Отдельно украинка «прошлась» по соседям, ведь, по ее мнению, это именно они «настучали» на нее властям за разбросанную мебель. Видео истерики женщины уже завирусилось в сети.

«Я в шоке, как тут жить теперь. Я такого неожидала. И конечно в ужасе от соседей, которые просто рады стачать на тех, кто рядом с ними живет», — посетовала украинка.

Она добавила, что не знает, как дальше быть и откуда в следующий раз «прилетит». Еще такие пара штрафов, и ее бюджет может вылететь в трубу, заключила она. Примечательно, что все свои стенания девушка выложила не на мове, а на чистейшем русском языке.