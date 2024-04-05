В Фрязино проверили содержание территории, прилегающей к торговым объектам

Первый заместитель главы городского округа Фрязино Нодар Бощеван отреагировал на полученные от местных жителей сигналы о действиях недобросовестных предпринимателей, которые не по назначению используют пешеходную дорожку.

«Многократно получаем сигналы от жителей о том, что некоторые недобросовестные предприниматели используют пешеходную зону для разгрузки товара, а это нарушает правила безопасности. Мы не раз делали замечания арендаторам площадей по данному вопросу. Теперь этот вопрос будем решать уже не предупредительными методами, а штрафными санкциями, — сказал Нодар Викторович.

Для выяснения этих и других вопросов Нодар Бощеван провел встречу с собственниками и арендаторами торговых помещений, расположенных по адресу: проспект Мира, д. 8. Он возглавил комиссию, в которую вошли заместитель главы Наталия Князева и представители ТПП. Была поставлена задача — проверить содержание территории, которая прилегает к дому со стороны точек питания и магазинов.

Итоги встречи показали положительную динамику в совместной работе администрации с местными предпринимателями Наукограда. Пять метров территории, которая расположена перед входом в торговый объект, находится в удовлетворительном состоянии. Все ранее названные замечания были устранены.

Однако остальная площадь тротуара и «зеленая зона» еще не приведены в надлежащий вид. Теперь необходимо максимально оперативно ликвидировать данную проблему. Устранением замечаний займется МБУ «Городское хозяйство».