В ФСБ по Челябинской области сообщили о пресечении попытки совершения теракта

В российской спецслужбе заявили, что сторонник украинских националистов намеревался воспользоваться самодельными зажигательными гранатами для достижения своей цели.

Стало известно, что сторонник идеологии готовился к совершению террористического акта «на одном из административных объектов областного центра», как сообщает ведомство. Однако, его попытку удалось пресечь, о чем пишет RT.

Из-за покушения на теракт было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. А подозреваемого заключили под стражу. Хотя Федеральная служба безопасности не уточнила, когда указанное лицо было задержано.

Напомним, ранее мы уже писали о задержании двух парней, которые собирались подорвать воинскую часть в Подмосковье по заданию СБУ.