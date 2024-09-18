В фундамент будущего детского сада в Мытищах заложили капсулу времени

В городском округе Мытищи состоялась торжественная церемония, в рамках которой в фундамент будущего здания детского образовательного учреждения на 300 мест заложили капсулу времени.

На мероприятии присутствовали глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов муниципалитета Андрей Гореликов, директор школы № 32 Наталья Шмелева, руководитель дирекции № 3 по МО компании-застройщика ООО «СЗ Лужнецкий квартал» Александр Зайцев, юные горожане и их родители.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Строительством занимается компания ООО «СЗ «Лужнецкий квартал». Новый современный детский сад появится в ЖК «Ярославский». Открытие учреждения запланировано на второй квартал 2026 года. Глава муниципалитета Юлия Купецкая заявила об уверенности, что компания не нарушит срок сдачи объекта в эксплуатацию.

Администрация имеет положительный опыт сотрудничества с компанией. Так, в 2024 году застройщик передал муниципалитету несколько объектов. В их числе школа на 1 650 мест, расположенная на улице Юбилейной.

Новый детский сад рассчитан на размещение 12 групп. Для ребят создадут комфортные условия. В здании появятся помещения для игр и сна, а также раздевалки. Для проведения праздничных мероприятий и творческих занятий предусмотрен музыкальный зал, а для активных игр и гимнастики — физкультурный. Территорию облагородят. Для пользования детей установят современные игровые и спортивные площадки.