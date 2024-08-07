В г. о. Шатуре с 1 сентября продолжат свою работу три сельских школы

В городском округе Шатура пересмотрели принятое ранее решение о закрытии трех школ в поселках Осаново, Бакшеево и Радовицкий.

Принятию решения предшествовала большая комплексная работа. Врио главы округа Николай Прилуцкий постоянно обсуждал данный вопрос с министерством образования Московской области в связи с запросом жителей. Обращения людей являются приоритетными для муниципалитета.

Школы, расположенные в поселках Бакшеево и Радовицкий, продолжат работу в полном объеме. В Осанове с нового учебного года будет функционировать только начальная школа. Учащиеся 1-4 классов начнут заниматься в здании дошкольного отделения. Для ребят оборудуют кабинеты.

Администрация продолжит решать проблемы, связанные с малокоплектностью и качеством образования. Важно, чтобы каждое ведомство качественно выполняло работу. Педагогические коллективы должны демонстрировать высокий уровень преподавания. В свою очередь муниципальная власть обязуется мотивировать молодые семьи обустраиваться в Шатуре. Это поможет решить проблему с ежегодным уменьшением количества учащихся.