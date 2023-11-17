В Газе частично восстановлены услуги связи

Услуги телекоммуникации были частично восстановлены и возобновлены в нескольких районах Газы после того, как туда было поставлено необходимое топливо для работы генераторов. Соответствующее заявление сделали представители телекоммуникационной компании Paltel в социальных сетях, передает издание РИА Новости .

В посте компании сообщается, что восстановление услуг произошло после того, как для генераторов было поставлено необходимое топливо при помощи линии БАПОР. Уточняется, что количество топлива является ограниченным, но его хватило для возобновления работы главных генераторов компании.

БАПОР является агентством ООН, созданным для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ.

Накануне Paltel сообщали о том, что все виды связи стали недоступны на территории сектора Газа на фоне исчерпания ресурсов для ее поддержания. Компания сообщила об этом в четверг, 16 ноября.