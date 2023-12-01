В Газе сообщили о гибели 178 человек от израильских снарядов с момента окончания перемирия

После истечения срока перемирия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить ракетные удары по сектору Газа. К настоящему времени число погибших от израильских снарядов превысило 178 мирных жителей, передает Минздрав анклава в соцсетях.

Напомним, сегодня в пятницу, 1 декабря, в 08:00 мск закончилось гуманитарное перемирие между Израилем и палестинским движением сопротивления ХАМАС. срок действия гуманитарного перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС. Сразу же по окончанию израильская авиация стала наносить удары по объектам противника, заявив, что якобы радикалы нарушили перемирие.

«Число погибших в результате израильской агрессии с утра и до настоящего времени возросло до 178 и 589 раненых, большинство из которых — дети и женщины», — говорится в заявлении.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».