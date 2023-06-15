В газовой столице Ямало-Ненецкого автономного округа выпал снег из-за резкого похолодания

В социальных сетях жители ЯНАО активно публикуют кадры, на которых изображены заснеженные улицы Нового-Уренгоя. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Утром 15 июня в Новом Уренгое прошел снегопад, которые заполонил собой улицы и покрыл толстым слоем автомобили. Все из-за испорченных погодных условий – сильного ветра и осадков. Согласно погодным метрикам, в городе наблюдается температура +5 градусов, которая ощущается как настоящий мороз. К слову, дома жителей города не топятся еще с начала июня.

Потепления стоит ожидать только к началу следующей недели. А пока периодически на город с плотно затянутого тучами неба продолжат выпадать осадки в виде дождя со снегом. Ближе к концу месяца показания термометров повысятся до +15. Ранее стало известно, что порывы ветра на Ямале могут достигнуть скорости до 30 метров в секунду.