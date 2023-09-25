В газовой столице ЯНАО погиб человек из-за ДТП

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства несчастного случая.

Стало известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 682-м километре автодороги Сургут-Салехард примерно в 13:00. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

На данный момент сотрудники полиции Нового Уренгоя работают над тем, чтобы установить все обстоятельства произошедшей аварии. На странице в социальных сетях Госавтоинспекции Ямала сообщается о том, что в результате ДТП погиб водитель грузовика.

Именно поэтому сотрудники ГИБДД посчитали нужным в очередной раз напомнить о соблюдении ПДД и особой осторожности. Скоростной режим автомобиля при езде должен основываться на текущих погодных условиях и ситуации на дороге.