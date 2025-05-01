В ГД хотят дать бесплатный проезд женщине, родившей в метро

Для ребёнка, появившегося на свет на станции «Чистые пруды», и его матери предложили ввести бесплатный пожизненный проезд в столичном метрополитене. С таким предложением выступил Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по контролю. Его комментарий приводит РИА Новости.

В среду, 30 апреля, в московском департаменте здравоохранения сообщили в своем телеграм-канале о том, что на станции метро «Чистые пруды» произошли роды. Это произошло случайно, но одна из пассажирок оказалась опытным специалистом и смогла принять роды. После этого мать с ребенком были доставлены в больницу и переданы в руки медикам.

«Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро. Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни», — рассказал Гусев.

Также сотрудник администрации выступил с предложением предоставить бесплатный проезд девушке, которая оказывала помощь в процессе родов. Он отметил, что уже направил обращение к главе департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой поддержать его предложение.