Самые дорогие в стране: средняя стоимость аренды квартир в Москве достигла 79 тысяч рублей в месяц

В Москве на 2% вырос спрос на долгосрочную аренду квартир в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Московские квартиры остаются самыми дорогими в стране — средняя стоимость аренды составляет 79 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли на 20%. Для сравнения в Санкт-Петербурге аренда квартиры обойдется почти в два раза дешевле — около 40 тысяч рублей в месяц. Цены на съемное жилье в Калуге и вовсе ниже практически в четыре раза — около 22 тысяч рублей в месяц.

При этом спрос на аренду квартир в Москве все равно растет (+2% за год). Это связано с высокими ставками по ипотеке, отметили аналитики. Граждане, желавшие приобрести собственную недвижимость, отложили покупку. Популярность среди столичных квартиросъемщиков приобрели студии (+9%) и трехкомнатные квартиры (+12%). Спрос на однокомнатные квартиры увеличился на 4%, двухкомнатные (+7%).

Предложение также выросло на 47%. На 42% увеличился выбор студий и двухкомнатных квартир, однокомнатных (+54%), трехкомнатных (+34%). Это обусловлено двумя основными факторами, объяснили эксперты «Авито». Вместо продажи жилья, его начали временно сдавать в аренду. Кроме того, в 2023 году было введено в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья, с учетом времени на ремонт заселить квартирантов собственники смогли под конец 2024 года.

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