В ГД предложили проверить законность паспортов, выданных за последние 10 лет

Депутат российской Государственной Думы Иван Сухарев предложил проверить законность выданных в стране паспортов за последние 10 лет. Об этом сообщило издание RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное первому вице-президенту правительства РФ Андрею Белоусову.

В письме депутат заявил, что в стране имеются граждане, получающие гражданство при помощи нарушения миграционных законов. Он указал на то, что оказавшись в России таким способом, они потому связывают свою деятельность с криминальной областью.

Для обеспечения безопасности страны, Сухарев попросил Белоусова поручить организовать проверку российских паспортов, выданных иностранцам за период последних 10 лет.

Сухарев также заявил, что при выявлении нарушений, стоит рассмотреть вероятность отмены соответствующего решения и привлечь к ответственности россиян, поспособствовавших незаконному получению документов иностранцами.