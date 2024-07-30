В ГД приняли поправки об ограничениях количества SIM-карт для граждан

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий лимит на число SIM-карт, которыми имеет право владеть один гражданин. Сообщается, что изменения коснутся закона «О связи».

Согласно новым правилам, каждый россиянин сможет зарегистрировать не более 20 штук. При этом допускается возможность выделения большего количества номеров в отдельных случаях, которые будут определены в правилах оказания услуг связи. Также в июле в первом чтении был принят законопроект, ужесточающий правила продажи «серых» SIM-карт.

Ранее депутат Государственной Думы Антон Горелкин заявил о том, что на «Госуслугах» может появиться новый раздел. Данный законопроект направлен на уменьшение количества мошеннических атак с использованием SIM-карт.