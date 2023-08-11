В ГД внесли законопроект на запрет увольнения одиноких родителей

Как пишет агентство «РИА Новости» , в Государственной думе был внесен законопроект, который подразумевает под собой поддержку родителей-одиночек с ребенком на плечах, не достигшим 16-летия.

Стало известно, что депутаты внесли в ГД законопроект, который запрещает работодателям расторгать трудовые договоры с родителями, воспитывающими в одиночку ребенка, не достигшего возраста шестнадцати лет.

Стоит отметить, что документ представлен в базе данных Государственной думы. К слову, сразу после того, как законопроект был подготовлен, правительство дало ему положительное заключение.

Напомним, что действующий ТК уже располагает похожим законом, но в нем возраст ограничивается четырнадцатью годами. Предполагается, что подобная мера поможет сохранить рабочее место родителя примерно до времени окончания ребенком школы.