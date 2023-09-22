В ГД вносят проект о читабельном шрифте на инструкциях к препаратам

По мнению его разработчиков, такая мера позволит минимизировать случаи ошибочного приема лекарств. Об этом пишет ТАСС .

Сообщается, что легко читаемый шрифт подразумевает под собой размер (кегль) не менее 12 пунктов, что равно трем миллиметрам в высоту. Как известно, на данный момент в законе такого требования не прописано.

Нетрудно предположить, что у многих пожилых людей возникают проблемы при приеме лекарств. И одна из них – невозможность правильно прочитать инструкцию. В итоге происходят ошибки, которые могут быть опасны для здоровья. А потому важно такие случаи предотвратить.

Но из-за того, что инструкции должны содержать много информации, производители экономят на бумаге и красителях, что приводит к нечитабельности.