В ГД вносят проект о читабельном шрифте на инструкциях к препаратам
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
По мнению его разработчиков, такая мера позволит минимизировать случаи ошибочного приема лекарств. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что легко читаемый шрифт подразумевает под собой размер (кегль) не менее 12 пунктов, что равно трем миллиметрам в высоту. Как известно, на данный момент в законе такого требования не прописано.
Нетрудно предположить, что у многих пожилых людей возникают проблемы при приеме лекарств. И одна из них – невозможность правильно прочитать инструкцию. В итоге происходят ошибки, которые могут быть опасны для здоровья. А потому важно такие случаи предотвратить.
Но из-за того, что инструкции должны содержать много информации, производители экономят на бумаге и красителях, что приводит к нечитабельности.