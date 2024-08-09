В ГД заявили, что после отмены ЕГЭ дети из бедных семей не поступят в ВУЗ

Об этом в беседе с RuNews24 рассказала депутат ГД Светлана Бессараб. По ее словам, так произойдет из-за коррупции в образовательных учреждениях.

Парламентарий подчеркнула, что Единый Государственный экзамен подарил каждому ребенку замечательную возможность поступить в любой ВУЗ страны, если у него для этого достаточно баллов. Без ЕГЭ, как считает Светлана Викторовна, «мы просто вернем показатель коррумпированности», какой был в Советском Союзе. Другими словами, студентами станут те, у кого больше денег.

Хотя сама система экзамена требует доработки. Бессараб подчеркнула, что в последний год обучения в школе детей учат решать тесты. А они, в свою очередь, должны меняться и «отражать современные учебники и образовательные программы».

Ранее заслуженный учитель России рассказал, в каких изменениях нуждается ЕГЭ. Он также добавил, что вероятность полной отмены ЕГЭ сейчас крайне мала.