Заслуженный учитель России рассказал, в каких изменениях нуждается ЕГЭ

Рособрнадзор начал процедуру сбора предложений по изменению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» побеседовал с заслуженным учителем России Евгением Ямбургом о будущем главного теста в жизни школьников.

Собирать предложения по изменениям в ЕГЭ Рособрнадзор будет до 15 августа. Затем правки рассмотрят профессионалы сферы образования. Этот процесс происходит на фоне очередных предложений депутатов Госдумы отменить экзамен. Евгений Ямбург назвал несколько правок к текущей версии ЕГЭ.

«В экзамене по литературе может появиться устная часть, по аналогии с тем, как ребята сдают английский язык. Также в этом году мы увидели новацию — детям разрешили пересдать экзамен. Но новый результат всегда заменял предыдущий. Это стоит изменить. Если парень сдал русский язык первый раз на 58 баллов, то пусть после второй попытки в зачет идет наилучший результат. Так ребенок не будет бояться использовать второй шанс», — пояснил Ямбург.

Он также добавил, что вероятность полной отмены ЕГЭ сейчас крайне мала. Экзамен помогает детям из регионов поступать в крупные университеты, а также дает дорогу молодежи из-за рубежа, благодаря единой форме.

Ранее мы рассказали, сколько выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на максимальный балл.