В Генштабе ВС Белоруссии предупредили о подготовке НАТО к конфликту с Россией

Рост военного присутствия НАТО у границ Союзного государства и рост объемов расходов на военные цели говорят о том, что члены альянса занимаются подготовкой к вооруженному противостоянию с Белоруссией и Россией. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на слова начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майора Владимира Куприянюка.

По словам офицера, страны Запад осознали, что не смогут совершить госпереворот ни в Беларуси, ни в России, а также помочь Украине одержать победу на поле битвы.

«Поэтому управляемый Соединенными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказал генерал-майор.

Он также считает, что коллективный Запад на постоянной основе увеличивает интенсивность проводимых мероприятий, которые направлены на «подготовку к военным действиям». Например, расходы на оборону будут расти и в дальнейшем, ударно-наступательный потенциал наращиваться, а присутствие вблизи границ – усиливаться.

Начальник Генштаба отметил, что страны коллективного Запада продолжат увеличивать свое присутствие в странах Восточной Европы. В пример офицер привел Польшу и государства Балтии, где уже сейчас находятся внушительные войска, обладающие актуальным вооружением для нанесения прицельных ударов по заданным целям в России и Белоруссии. Для координации активно используются стратегические самолеты ВВС США. При этом в текущем году ВВС НАТО в среднем совершают по 30-40 вылетов каждые семь дней. Куприянюк также заявил, что в странах Восточной Европы внушительными темпами ведется работа над совершенствованием военной инфраструктуры.

С его же слов, для Белоруссии является вызовом начало работы в польском Редзиково базы противоракетной обороны США, откуда с помощью американского «Томагавка» можно ударить в любую точку на территории республики.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в случае агрессии НАТО против России будет дан соответствующий ответ.