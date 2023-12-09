В Германии активно протестуют против размещения беженцев

Свыше 1,2 тыс. человек вышли на акцию протеста открытия центра для приема беженцев в немецком городе Гера. Об этом сообщает издание Spiegel .

Добавляется, что также сегодня против открытия заведения состоялся велопробег.

Уточняется, что в нем приняли участие свыше 70 автомобилей и 150 немцев.

Отмечается, что планируется открыть центр для размещения до 200 беженцев в здании бывшей больницы в Гере в начале следующего года.