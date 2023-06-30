В Германии начали внутреннюю проверку из-за запоздалой реакции спецслужб на мятеж в России

Проверка началась во вторник в штаб-квартире разведслужбы в Берлине. Там, по данным СМИ, отдали приказ проверить уровень осведомленности о событиях, произошедших в России. Также проверяются донесения спецслужб дружеских стран и вся поступавшая информация. Предположительно, проверка связана с тем, что разведка Германии только в субботу предоставила отчет о готовящемся мятеже в России, когда Америка еще за несколько дней сообщила о вероятности такого происшествия.

Немецкие СМИ отметили, что это уже второй просчет руководителя местной разведки, так как под его руководством спецслужба когда-то не заметила перехода власти в Кабуле в руки боевиков террористической организации.