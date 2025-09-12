После ссоры подросток намеренно сбил мальчика насмерть

В немецком городе Нидер-Халле произошел инцидент, закончившийся гибелью ребенка. Восемнадцатилетний молодой человек, после конфликта с двумя несовершеннолетними, намеренно сбил одного из них на автомобиле. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию.

Как сообщает местная полиция, конфликт начался на парковке у магазина между 18-летним водителем и его 16-летней пассажиркой с одной стороны, и двумя мальчиками 12 и 13 лет с другой. После непродолжительной ссоры мальчики попытались покинуть место происшествия на велосипеде и самокате. Однако молодые люди на Audi последовали за ними и совершили наезд на 12-летнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте. Его спутник не пострадал.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. В интересах следствия полиция не разглашает его личные данные, включая имя и гражданство. На месте трагедии жители города организовали стихийный мемориал, куда несут цветы, свечи и игрушки в память о погибшем ребенке.

