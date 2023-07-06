В Германии подвергли критике идею продажи истребителей, обещанных ВСУ

Как заявил глава комитета бундестага по европейской политике, страна не имеет права отказать в помощи Украине, а потому не может продать Саудовской Аравии обещанные 48 истребителей. Антон Хофрайтер также отметил, что офис канцлера давит на ответственное ведомство, чтобы оно одобрило продажу самолетов Eurofighter и Airbus A400M. Сам политик считает такое решение неверным, потому что самолеты в любой момент могут потребоваться в качестве помощи Украине.

Еще одной причиной недовольства политика стал тот факт, что Саудовская Аравия поддерживает ливийского маршала, опирающегося на «Вагнер», а поставка им истребителей означает поддержку диктатуры. Однако ранее сам Хофрайтер считал эти истребители непригодными для боев на Украине, но теперь изменил мнение.