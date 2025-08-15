В Германии продают модернизированный УАЗ «Буханка» за 2 млн рублей

В Германии появился в продаже необычный автомобиль — модернизированный УАЗ-2206 (в народе — «Буханка») 2020 года выпуска, адаптированный для путешествий по Европе, пишет портал 10km.ru.

Отмечается, что за российское авто просят €21 тыс. (около 2 млн руб.). Это намного превышает стоимость новой модели 2024 года в России.

«Немецкий» экземпляр имеет пробег всего 23 800 км. «Буханка» была тщательно доработана единственным ее владельцем. В список улучшений вошли усиленный 130-амперный генератор, сцепление от BMW, алюминиевый дуговой багажник, герметизированные окна, съемный фаркоп, а также дополнительные внешние фонари.

Внутри автомобиль превратился в комфортабельный кемпер. Установлены кондиционер, DAB-радио, система экстренного вызова, шесть сидений и разборный спальный модуль. Салон обтянут черной тканью, а сам автомобиль хранился в идеальных условиях — в сухом отапливаемом боксе зимой.

Для сравнения, новая «Буханка» 2024 года в базовой комплектации с однорядной кабиной и двигателем «Евро-2» стоит от 1 млн 430 тыс. руб. Стоит отметить, что продажи новых УАЗ в России за последний период упали более чем на 25%.

