Аналитики назвали оптимальные сроки продажи автомобиля после покупки

Покупка автомобиля в 2025 году превратилась в настоящий квест из-за высоких кредитных ставок и ограниченного выбора. Однако даже те, кто решается на приобретение нового авто, часто расстаются с ним в первые же годы. Аналитики «Авито Авто» выяснили, какие модели и в каких регионах чаще всего попадают на вторичный рынок. Об этом сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что лидеры по скорости продажи — автомобили с Кавказа. В Ингушетии и Дагестане владельцы расстаются с машинами уже через четыре года, тогда как в центральных регионах России этот срок составляет пять-шесть лет. Дольше всего первые хозяева держат LADA и Daewoo Nexia, а среди относительно новых моделей в лидерах «долгожительства» — Toyota Corolla, Nissan X-Trail и Renault Duster.

Такой разрыв между регионами эксперты связывают с разным уровнем доходов и особенностями эксплуатации. В итоге вторичный рынок продолжает пополняться практически новыми автомобилями, что создает парадоксальную ситуацию: при дефиците новых машин выбор подержанных остается достаточно широким.

Ранее эксперт назвал критический уровень продаж для выживания автобрендов в России.