В Германии собираются судить 98-летнего охранника лагеря Заксенхаузен

Имя подозреваемого не сообщается. В заявлении прокуратуры говорится, что он, будучи членом охранного отряда СС, «поддерживал жестокое и злонамеренное убийство тысяч заключенных».

Ему предъявлено более 3300 обвинений в соучастии в убийстве.

Обвинительное заключение было направлено в земельный суд в Ханау, который теперь должен решить, передавать ли дело в суд. В прокуратуре заявили, что заключение эксперта-психиатра показало, что подозреваемый может предстать перед судом, по крайней мере, на ограниченной основе.

Точное число погибших в лагере Заксенхаузен установить невозможно. По некоторым оценкам, оно достигает 100 тысяч.