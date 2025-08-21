В Германии сотрудник за полгода похитил более 2 тонн кофе у работодателя

В Гамбурге полиция раскрыла необычное преступление, жертвой которого стал местный производитель кофе, пишет агентство «Франс-Пресс».

31-летний сотрудник предприятия на протяжении полугода систематически похищал продукцию своего работодателя. Отмечается, что общий вес украденного кофе превысил две тонны.

Подозрения в отношении мужчины, работавшего логистом, у компании возникли еще в начале август после проведения внутренней проверки. Руководство предприятия обратилось в полицию.

Правоохранители установили наблюдение за сотрудников, и в один из дней задержали подозреваемого прямо на выходе из завода. В его автомобиле было обнаружено и сразу же изъято около 500 кг обжаренных зерен кофе.

В квартире и гаражах мужчины полиция также нашла, а затем конфисковала еще почти 2 тыс. кг кофейных зерен. Кроме того, полицейские изъяли наличными €2 тыс. и дорогостоящие наручные часы. По версии следствия, часть похищенного кофе мужчина уже успел перепродать.

