В Германии учительница 16 лет не работала, но получала зарплату

В Германии разворачивается беспрецедентный трудовой спор: судьбу преподавателя, находившейся на больничном на протяжении 16 лет и все это время получавшей заработную плату, предстоит решить высшей инстанции административного судопроизводства.

Как сообщает Der Spiegel, конфликт возник после требования работодателя о прохождении сотрудницей полного медицинского освидетельствования. Это необходимо для подтверждения ее профессиональной пригодности и возможности вернуться к преподавательской деятельности, с которой она ушла еще в 2009 году.

Со стороны учительницы это требование было оспорено в суде. Она утверждает, что для принудительного направления на обследование отсутствуют достаточные правовые основания, а также выражает недоумение, почему вопрос ее трудоспособности был поднят лишь по прошествии столь длительного срока. Первоначальный суд удовлетворил иск работодателя, и теперь женщине предстоит либо пройти комиссию для возвращения к работе, либо оформить выход на пенсию по инвалидности.

