Жители немецкого города Гросенхайн «восстали» против строительства завода по производству боеприпасов для украинских ВС в страхе перед перспективой навлечь на себя гнев российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила американская газета New York Times .

Авторы сообщили, что немецкий концерн планировал построить предприятие в Гросенхайне для того, чтобы удовлетворять возросший спрос на патроны с украинской стороны.

Сообщается, что в ответ на это, 16 из 22 членов городского совета направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо, в котором призвали его заблокировать проект. Уточняется, что некоторые опасались того, что подобное предприятие придется не по нраву Путину.

В NYT пришли ко мнению, что немецкое население озабочено обязательствами по вооружению Киева, которые взяло на себя их правительство. Сообщается, что многие из них все еще отказываются разделять взгляды правительства в вопросе конфликта на Украине.