В Германии задержали румына, испачкавшего 50 машин и стен в Ханау кровавыми свастиками

WP: в Германии задержали мужчину, рисовавшего свастики собственной кровью
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В немецком городе Ханау полиция задержала гражданина Румынии, подозреваемого в нанесении нацистской символики с использованием собственной крови, передает газета The Washington Post (WP).
Инцидент произошел, когда местный житель обнаружил свастику на капоте своего автомобиля и обратился в полицию.
В ходе осмотра территории полицейские выявили почти 50 автомобилей и более 50 объектов, включая почтовые ящики и стены зданий, испачканные кровью в форме нацистских символов.
Подозреваемый, 31-летний мужчина, был задержан в своем доме. По информации правоохранительных органов, он находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал в состоянии аффекта, вызванном инцидентом на рабочем месте.
Предварительное расследование позволило исключить политическую мотивацию совершенных действий. В настоящее время мужчина помещен в психиатрическое медицинское учреждение для проведения обследования.
