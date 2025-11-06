В Германии задержали румына, испачкавшего 50 машин и стен в Ханау кровавыми свастиками

В немецком городе Ханау полиция задержала гражданина Румынии, подозреваемого в нанесении нацистской символики с использованием собственной крови, передает газета The Washington Post (WP).

Инцидент произошел, когда местный житель обнаружил свастику на капоте своего автомобиля и обратился в полицию.

В ходе осмотра территории полицейские выявили почти 50 автомобилей и более 50 объектов, включая почтовые ящики и стены зданий, испачканные кровью в форме нацистских символов.

Подозреваемый, 31-летний мужчина, был задержан в своем доме. По информации правоохранительных органов, он находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал в состоянии аффекта, вызванном инцидентом на рабочем месте.

Предварительное расследование позволило исключить политическую мотивацию совершенных действий. В настоящее время мужчина помещен в психиатрическое медицинское учреждение для проведения обследования.

Ранее сообщалось, что в Молдавии открыли памятник пособникам нацистов с воинскими почестями и участием школьников.