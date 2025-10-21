В молдавском селе Гиличены состоялась торжественная церемония открытия памятника румынским военнослужащим, воевавшим на стороне нацистской Германии. Мероприятие, организованное с воинскими почестями и участием школьников, вызвало резкую критику. Об этом пишет РИА Новости.

Скандальный монумент в Теленештском районе был установлен ассоциацией Monumentum, известной героизацией румынских войск, союзных Третьему рейху. Церемония сопровождалась троекратным оружейным салютом, почетным караулом и выступлением военного оркестра, предоставленными министерством обороны страны. Присутствие на мероприятии детей из местной школы особо возмутило общественность.

Такое событие стало продолжением исторического скандала вокруг новых учебников «История румын», где оккупация Молдавии представлена как экономически полезный период. Ранее еврейская община республики потребовала изъять эти пособия, обвиняя авторов в искажении политики геноцида. Несмотря на заявления министра образования о так называемом объективном подходе, подобные шаги расцениваются как систематическая реабилитация нацизма и пересмотр итогов Второй мировой войны.

