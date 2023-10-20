В Германии зафиксировано более тысячи уголовных преступлений в ходе антиизраильских протестов

В Германии уже зарегистрировано более 1100 уголовных преступлений, совершенных в ходе акций протеста в связи с терактами ХАМАС, передает Der Spiegel данные приведенные министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Она рассказала, что только в Берлине были произведены сотни арестов, более 100 полицейских получили ранения.

Фезер потребовала введения новых запретов на проведение массовых акций, на сегодняшний день их уже было введено 46.

Также глава МВД заявила о необходимости выслать из страны сторонников ХАМАС, если есть такая возможность.